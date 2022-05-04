В столице Заполярья состоялся автопробег, приуроченный ко Дню международной солидарности трудящихся

По всей стране, в День весны и труда профсоюзные лидеры и активисты участвовали в автопробеге. Мурманск - не исключение. В акции приняли участие почти 40 экипажей и более сотни людей со всего региона.

Председатель североморского профсоюза образования Алла Петросян, как и другие лидеры общественных организаций, активно отстаивает свою гражданскую позицию.

Алла Петросян, председатель Североморской городской организации общероссийского профсоюза образования: «Наше дело правое! Я верю, мы верим президенту, мы верим нашим Вооружённым силам, и мы победим, потому что мы за мир. Сегодня мир, труд, май! И за мир без нацизма!».

Эти слова отображают нынешнее положение дел, обычно же, те кто отстаивают интересы рабочих людей ратуют за условия труда, заработную плату или же повышение пенсий.

Юлия Величко, председатель Мурманской областной общественной организации «Профсоюз работников здравоохранения»: «Мы, как правило, рассказываем о тех требованиях, которые нужны для того, чтобы был достойный труд, достойная заработная плата у всех работников, которые есть у нас в стране».

Автопробег, который организуют профсоюзные объединения, наверное, даже зрелищнее шествия с транспарантами, растяжками и флагами, но все же мера вынужденная.

Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов: «Мы планировали проведение шествия-митинга, традиционного. Но в силу сохранившихся ограничений нам не согласовали эти мероприятия, поэтому мы собрались, подумали, что можно сделать, в какой форме поучаствовать. Приняли решение организовать автопробег по городу Мурманска по трём районам: Ленинский, Октябрьский и Первомайский».

В следующий раз активисты облсовпрофа планируют собраться на День Победы. Но уже без традиционных для Первомая лозунгов.