В столице Заполярья состоялся чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике

Свои спортивные навыки продемонстрировали юные участницы из разных уголков региона.

Художественная гимнастика - это искусство, грация и стальная воля. В этом виде спорта за внешней лёгкостью исполнения, стоят годы упорных тренировок. Чтобы подготовиться к выступлению на первенстве области, участницы трудились по четыре часа в день без выходных. За победу в этом году будут бороться 76 юных гимнасток.

Оксана Рыкова, главный судья: «Мы очень большое внимание обращаем на артистизм, на элементы, трудность исполнения. Это всё очень важно».

За короткое время выступления гимнастка должна создать цельный спектакль, продемонстрировать артистизм и мастерство владения телом.

Спортсменке из Мончегорска Аглае Заулочной всего 11 лет, но за её плечами уже десятки соревнований.

Аглая Заулочная, гимнастка: «Обращают внимание на технику, на натянутые ноги, на артистизм и наработку. Дальнейшие планы у меня - выполнить кмс и, наверное, стать тренером».

На ковер выходит Мария Дьяченко. В её программе с булавами сложный баланс и точные броски. Но Мария с 4-х лет осваивает это сложное мастерство, поэтому техникой владеет уверенно.

Мария Дьяченко, гимнастка: «Мне очень нравится гимнастика, это очень красивый спорт. Нам тренер может предлагать музыку, но можем и сами выбирать. Мне, например, нравится, чтобы я могла в голове своё выступление представить».

Помимо техники художественная гимнастика поражает и своей красотой. А внешний вид участниц, прическа и костюм не менее важны.

По итогам состязаний лучшим гимнасткам предстоит выступить на чемпионате Северо-Запада, который состоится в Великом Новгороде.