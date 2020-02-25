В столице Заполярья состоялся дружеский турнир по стрельбе из пистолетов, посвященный Дню защитника Отечества

В столице Заполярья состоялся дружеский турнир по стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества. В состязаниях приняли участие юнармейцы и участники ДОСААФ.

Соревнования по стрелковому многоборью прошли в тире ДОСААФ в Мурманске. Участники состязаний смогли проверить не только свои навыки стрельбы на меткость, но и почувствовать спортивный азарт.

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ: «Стрельбы посвящены 23 февраля - это дружеский турнир и передача опыта. Участники: взрослые мужчины, члены ДОСААФ, будут стрелять и юнармейцы, грубо говоря, будет передача опыта».

По слова организаторов, ребята с удовольствием принимают участие в таких стрельбах и с особым интересом слушают наставления опытных мужчин, среди которых есть и офицеры. Такая практика помогает юнармейцам усовершенствовать общую боевую подготовку.

Григорий Савулий, участник соревнований, г. Никель: «Я иногда принимаю участие в таких соревнованиях в Мурманске и Никеле, где проходят испытания для юнормейцев. Я занимаюсь и кабудо».

Всего в праздничных стрельбах приняли участие 16 парней из нашего региона в возрасте от 15 до 17 лет.

Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска: «Это те, кто достойны участвовать в таких соревнованиях. Это стрельба из пистолета, из мелкокалиберного, спортивный пистолет и пистолет Ярыгина для мальчишек. Для них это почётно пострелять из такого оружия».

Что же касается итогов состязания, то судьи определили лучших во всех возрастных категориях. 4 комплекта медалей были разыграны среди юношей и мужчин до 30 лет, до 40 лет и старше.