В столице Заполярья состоялся форум молодых предпринимателей «Я в деле»

Более 300 потенциальных и действующих бизнесменов собрались послушать лекции 12 бизнес-экспертов. Одним из ключевых событий форума - стало награждение участников регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России».

Заявиться на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» могли бизнесмены не достигшие 30 лет. В Мурманской области таких оказалось немало. Одних только участников форума, в рамках которого проходило награждение победителей регионального этапа, было более трёхсот человек. Это люди, которые начали своё дело в Заполярье, реализовали новые идеи, сделав жизнь региона немного комфортнее.

Олег Костенко, заместитель министра промышленности и предпринимательства Мурманской области: «У нас сейчас одна из основных задач - предотвратить отток населения. Сегодня губернатор, вступая в должность, обозначил это как важнейшую стратегическую задачу на ближайшие 10 лет. Вовлечение молодёжи в бизнес - это действительно тот путь, который позволит их здесь заякорить. Он завёл своё дело тут, в Мурманске, прикладывает усилия, постепенно создаёт семью. Что-то его здесь держит».

Молодые бизнесмены организуют активити-парки, открывают кафе, занимаются переработкой даров природы или прилагают усилия к развитию социальной сферы. В будущем эти люди станут бизнес-элитой региона, обеспечат рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Пока же многим из них самим нужна поддержка. Одна из таких мер - конкурс «Молодой предприниматель России».

Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Мы получили порядка 20 заявок по 4 номинациям. Это - сфера услуг, торговля, социальное предпринимательство. И мы отобрали по каждой из этих номинаций по 2 призовых места и победителя. Победитель по каждой номинации теперь может подать заявку в федеральном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» и представить Мурманскую область, молодёжное предпринимательство Мурманской области на федеральном этапе в Казани».

4 номинации, 4 победителя и 6 призовых мест. В подарок ценные призы и дипломы, кто станет первым - решает комиссия. И в номинации «Социальное предпринимательство» лучшим сочли Льва Клюшникова. Несколько лет назад молодой бизнесмен открыл в Заполярье парк отдыха «Небо». Организация сотрудничает с детскими домами, к тому же пропагандирует здоровый образ жизни.

Лев Клюшников, победитель в номинации «Социальное предпринимательство»: «Честно говоря, со сложностью с открытием бизнеса сталкивалось большинство людей. Когда есть классная идея, реализация, конечно, происходит намного проще. Парку отдыха «Небо» уже три года. Мы до сих пор успешно работаем, стараемся развиваться, открываем новые направления».

Он и еще четверо победителей отправятся на федеральный этап конкурса. А это возможность не только заявить о себе на всю страну, но и пообщаться с лучшими из лучших среди молодых предпринимателей.