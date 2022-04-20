В столице Заполярья состоялся региональный этап всероссийской специальной олимпиады по плаванию

Победители отправятся на всероссийский этап, где будут представлять нашу область.

Несмотря на то, что в спартакиаде участвуют дети с интеллектуальными особенностями, это абсолютно не мешает юным спортсменам ставить новые рекорды и брать призовые места.

По словам педагогов, ребята не боятся соревнований, а многие, наоборот, очень их ждут.

Александра Сметанина, тренер-преподаватель ДЮСШ №15: «Соревнования – это для них возможность продемонстрировать все свои умения-навыки, показать то, чему они научились за год. Также познакомиться с ребятами из других городов, пообщаться с ними, завести дружеские отношения».

Спартакиада – это не единственный вид состязаний, где такие дети могут проявить себя. В области также проводятся чемпионаты и первенства для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также свои соревнования организуют для слепых и глухих.