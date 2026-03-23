В столице Заполярья состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева

В нём приняли участие восемь десятков спортсменов.

Никаких подножек и подсечек – в классической борьбе спортсмены должны уложить противника на лопатки без помощи ног. За этим строго следят судьи соревнований.

Николай Костоглод, главный судья соревнований: «Всё непредсказуемо, у нас ковер круглый, борьба покажет всё!».

Павел Баранов, председатель Общественной региональной организации ветеранов ОВД Мурманской области: «Борьба - это особый вид спорта. Желаю всем побед, чтобы было всё хорошо».

Ни болельщики, ни судьи заранее не знают, кому достанется пальма первенства. В этом олимпийском виде спорта всё решает воля к победе и сила характера.

Андрей Горельцев, президент Федерации греко-римской борьбы города Мурманска: «Отмечу, это единственный вид борьбы, куда мы не пустили женщин».

Не только офицеры, но и политики - выходцы из классической борьбы, например, трёхкратный олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин.

А вот призёр областных и всероссийский соревнований Алексей Кончаков в свои 15 лет, из которых он десять занимается борьбой, мечтает покорить небо.

Алексей Кончаков, призёр всероссийских соревнований по греко-римской борьбе: «Я хочу стать пилотом. Думаю, что борьба мне поможет в этом. Борьба является основной чертой моей личности».

Борьбе все возрасты покорны, уверен призёр Кубка мастеров России по греко-римской борьбе среди ветеранов, мурманский тренер Леонид Турушев.

Леонид Турушев, тренер по греко-римской борьбе Мурманской областной спортшколы олимпийского резерва: «Среди мастеров занял третье место. Дед в 79 лет боролся, можно не останавливаться».

Так что у этих юношей - всё впереди. Глядя на новые поколения олимпийцев, мы отдаём дань уважения людям, которые их воспитали. И турнир памяти первого тренера мурманской сборной Сергея Окуличева - тому доказательство. В Заполярье его проводят уже в 18 раз.