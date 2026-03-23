В столице Заполярья состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева

В нём приняли участие восемь десятков спортсменов.

Никаких подножек и подсечек – в классической борьбе спортсмены должны уложить противника на лопатки без помощи ног. За этим строго следят судьи соревнований.

Николай Костоглод, главный судья соревнований: «Всё непредсказуемо, у нас ковер круглый, борьба покажет всё!».

Павел Баранов, председатель Общественной региональной организации ветеранов ОВД Мурманской области: «Борьба - это особый вид спорта. Желаю всем побед, чтобы было всё хорошо».

Ни болельщики, ни судьи заранее не знают, кому достанется пальма первенства. В этом олимпийском виде спорта всё решает воля к победе и сила характера.

Андрей Горельцев, президент Федерации греко-римской борьбы города Мурманска: «Отмечу, это единственный вид борьбы, куда мы не пустили женщин».

Не только офицеры, но и политики - выходцы из классической борьбы, например, трёхкратный олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин.

А вот призёр областных и всероссийский соревнований Алексей Кончаков в свои 15 лет, из которых он десять занимается борьбой, мечтает покорить небо.

Алексей Кончаков, призёр всероссийских соревнований по греко-римской борьбе: «Я хочу стать пилотом. Думаю, что борьба мне поможет в этом. Борьба является основной чертой моей личности».

Борьбе все возрасты покорны, уверен призёр Кубка мастеров России по греко-римской борьбе среди ветеранов, мурманский тренер Леонид Турушев.

Леонид Турушев, тренер по греко-римской борьбе Мурманской областной спортшколы олимпийского резерва: «Среди мастеров занял третье место. Дед в 79 лет боролся, можно не останавливаться».

Так что у этих юношей - всё впереди. Глядя на новые поколения олимпийцев, мы отдаём дань уважения людям, которые их воспитали. И турнир памяти первого тренера мурманской сборной Сергея Окуличева - тому доказательство. В Заполярье его проводят уже в 18 раз.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
