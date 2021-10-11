В столице Заполярья состоялся V городской молодёжный форум «Территория свободного развития»

Форум «Территория свободного развития» организован в Мурманске уже в пятый раз. Событие призвано раскрыть творческий и физический потенциал нашей молодёжи. На территории центра отдыха «Огни Мурманска» около 150 ребят разных возрастов соревновались между собой во всевозможных дисциплинах, разделённых на несколько тематических треков.

Участники трека «Спорт» мерялись между собой силой и ловкостью в таких активностях как скалолазание, переход по канатной дороге и бег. Некоторые перед испытанием испытывали лёгкий мандраж. К примеру, Карина, которая учится в школе, уже имеет опыт состязаний, соперничать и побеждать ей очень нравится.

Карина Купцова, участница форума «Территория свободного развития»: «Волнительно, хочется выиграть. Но мне всё нравится, я люблю такого рода мероприятия, тем более я на треке «Спорт», есть опыт, я была на гражданско-патриотических мероприятиях, на спортивных, меня это привлекает, и мне интересно».

Но одним лишь спортом дело не ограничивалось: участники трека «Развитие» в формате мозгового штурма разрабатывали проекты для нашего города с учётом интересов самих молодых людей. Трек «Семья» включал в себя психологические интенсивы, направленные на укрепление отношений между родственниками, а на треке «Творчество» парни и девушки учились различным техникам графического искусства.

По словам ребят, такие форумы городу нужны, ведь здесь можно не только найти новых друзей, но и весело провести время.

15летний Илья настроен чуть более серьёзно, для него, самое главное, научится чему-нибудь новому. Илья считает, что такие форумы действительно нужны, поскольку активный образ жизни – это здоровье, а навыки, полученные здесь, смогут пригодиться в самых разных обстоятельствах.

Илья Паршиков, участник форума «Территория свободного развития»: «Молодёжь надо приучать с ранних лет, скажем так, к активной жизни. Если у нас не будет какой-либо активности, то, ну, мы будем никакими».

В работе форума активное участие приняли и волонтёры. Школьники и студенты оказали большую помощь организаторам события.

Елизавета Кирьянова, руководитель Центра развития волонтёрского движения: «Школьники, начиная, наверное, от 15-16 лет приходят ребята. Мы стараемся выходить в школы, рассказывать о том, чем мы занимаемся, о том, что существует такое движение, так как в Мурманске у нас проходит много акций. Помимо городских мероприятий много социального волонтёрства».

Несмотря на не самую тёплую погоду, молодые мурманчане отлично провели время, единственное, о чём пожалели ребята, так это о том, что такие форумы проводятся нечасто.