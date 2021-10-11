Мурманской области ставка на коровье молоко будет проиндексирована более чем на 50%Мурманская область – лидер среди регионов СЗФО по динамике роста ВРП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.21 19:30

В столице Заполярья состоялся V городской молодёжный форум «Территория свободного развития»

Форум «Территория свободного развития» организован в Мурманске уже в пятый раз. Событие призвано раскрыть творческий и физический потенциал нашей молодёжи. На территории центра отдыха «Огни Мурманска» около 150 ребят разных возрастов соревновались между собой во всевозможных дисциплинах, разделённых на несколько тематических треков.

Участники трека «Спорт» мерялись между собой силой и ловкостью в таких активностях как скалолазание, переход по канатной дороге и бег. Некоторые перед испытанием испытывали лёгкий мандраж. К примеру, Карина, которая учится в школе, уже имеет опыт состязаний, соперничать и побеждать ей очень нравится.

Карина Купцова, участница форума «Территория свободного развития»: «Волнительно, хочется выиграть. Но мне всё нравится, я люблю такого рода мероприятия, тем более я на треке «Спорт», есть опыт, я была на гражданско-патриотических мероприятиях, на спортивных, меня это привлекает, и мне интересно».

Но одним лишь спортом дело не ограничивалось: участники трека «Развитие» в формате мозгового штурма разрабатывали проекты для нашего города с учётом интересов самих молодых людей. Трек «Семья» включал в себя психологические интенсивы, направленные на укрепление отношений между родственниками, а на треке «Творчество» парни и девушки учились различным техникам графического искусства.

По словам ребят, такие форумы городу нужны, ведь здесь можно не только найти новых друзей, но и весело провести время.

15летний Илья настроен чуть более серьёзно, для него, самое главное, научится чему-нибудь новому. Илья считает, что такие форумы действительно нужны, поскольку активный образ жизни – это здоровье, а навыки, полученные здесь, смогут пригодиться в самых разных обстоятельствах.

Илья Паршиков, участник форума «Территория свободного развития»: «Молодёжь надо приучать с ранних лет, скажем так, к активной жизни. Если у нас не будет какой-либо активности, то, ну, мы будем никакими».

В работе форума активное участие приняли и волонтёры. Школьники и студенты оказали большую помощь организаторам события.

Елизавета Кирьянова, руководитель Центра развития волонтёрского движения: «Школьники, начиная, наверное, от 15-16 лет приходят ребята. Мы стараемся выходить в школы, рассказывать о том, чем мы занимаемся, о том, что существует такое движение, так как в Мурманске у нас проходит много акций. Помимо городских мероприятий много социального волонтёрства».

Несмотря на не самую тёплую погоду, молодые мурманчане отлично провели время, единственное, о чём пожалели ребята, так это о том, что такие форумы проводятся нечасто.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:30«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 35 копеек, евро теряет почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Модернизация котельной в посёлке Шонгуй позволит сэкономить до 30% топлива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика