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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.23 19:30

В столице Заполярья станет больше детских и спортивных площадок

В рамках плана «На Севере жить» и проекта «Наш Мурманск» выбрали 31 площадку, которых коснутся изменения в ближайшее время.

В Сети запустили рейтинговое голосование, в котором приняли участие уже более 900 северян.

Благодаря обращениям мурманчан и результатам онлайн-голосования, в Мурманске был составлен перечень территорий для благоустройства, где планируется установить детские и спортивные площадки. В списке запланированных работ на этот год – 31 участок, один из них находится во дворе на улице Книповича.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Очень много таких мест в городе, где площадки уже и морально, и физически устарели. Некоторые развалились. Есть и такие места, где площадка в 70-х годах планировалась, даже заборчик поставили, но установить её забыли по тем или иным причинам. Мы все эти исторические несправедливости стараемся убрать и всё поставить».

Конечно, такой большой объём работы невозможно сделать быстро.

Но облик городских дворов всё же меняется, кому-то повезло больше, а кому-то придётся немного подождать.

Новые детские площадки в столице Заполярья установят на средства из областного бюджета в рамках плана «На Севере – Жить!» и проекта «Наш Мурманск». Отдельное место в новой инфраструктуре будет отведено безопасности детей. Речь идёт о специальных покрытиях. Уделят внимание и озеленению и освещению территорий.

До 9 апреля каждый неравнодушный житель города может поучаствовать в онлайн-голосовании для создания рейтинга территорий, которые в первую очередь нуждаются в модернизации. Голосование проходит на портале «Наш Север»: https://nashsever51.ru/votings/114

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