В столице Заполярья стартовал новый проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!»

В областном центре начал работу новый проект детских инициатив «Город Мурманск. Начинается с тебя!». Он не только объединит в себе предыдущие акции, но и предоставит молодым мурманчанам более широкий простор для их уникальных идей.

Мурманские школьники отличаются не только своими успехами в учёбе, но и интересными проектами, которые они придумывают в неклассное время. Большая часть таких проектов направлена непосредственно на улучшение жизни своём родном городе. Новые парки, кафе, карусели – полёт фантазии детей безграничен и городские власти стараются всячески поддержать инициативы ребят и устраивают для них проекты, направленные на реализацию их потенциала.

«Для наших детей эта тема не новая, потому что мы уже реализовывали проект «Город комфортный для жизни», «Комфортная городская среда», - напомнила Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания комитета по образованию администрации города Мурманска. - Но тема остаётся интересной, появляются новые идеи. Мы сейчас даём старт новому проекту».

Проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!», торжественное открытие которого сегодня состоялось в Доме детского творчества имени А. Торцева, включает в себя ряд мероприятий, участниками которых станут школьники. Ребята будут моделировать, проводить виртуальные экскурсии, фотографировать и, конечно же, предлагать идеи, которые, по их мнению, позволят сделать столицу Заполярья ещё более удобной для жизни.

«Мы занимаемся на уроках технологии, изобразительного искусства, в основном, проектной деятельностью, - рассказывает Ангелина Волкова, ученица школы № 44 города Мурманска. – Мы разрабатываем свои проекты, планируем и, конечно же, от этого все получают огромное удовольствие и огромный опыт».

Примеру школьников следуют и самые маленькие мурманчане – детсадовцы. Например, в детском саду № 46 жилого района Росляково подобная практика уже успела сыскать популярность не только среди детей, но и их родителей.

«Главными участниками этих проектов, конечно же, являются дети. Они – главные дизайнеры, главные фантазеры, - рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. – А родители вместе с детьми принимают очень активное участие».

Остается добавить, что все подобные проекты, реализуемые на территории Мурманска, постоянно получают разного рода поддержку от первых лиц города. И тут ясно одно, если хочешь что-то изменить в хорошую сторону, то важно помнить, что всё начинается с нас самих.