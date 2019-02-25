В столице Заполярья стартовал образовательный проект «Мама-предприниматель»

В течение недели участницы нового проекта вместе со специалистами будут совершенствовать свои бизнес-планы и просчитывать рынки сбыта, чтобы получить грант в размере 100 тысяч рублей и открыть своё дело.

В современном мире весь бизнес можно сосредоточить в своём смартфоне: здесь и деловые контакты, и банк, и база поставщиков с клиентами, считают начинающие предприниматели. По мнению экспертов, декретный отпуск - прекрасная пора, чтобы попробовать себя в новой сфере, открыть своё дело. В опорном региональном университете сегодня стартовал обучающий проект «Мама-предприниматель». Вместе с наставниками его участницы будут просчитывать риски и рынки сбыта. А уже в ближайшую пятницу победительница проекта получит грант в размере 100 тысяч рублей.

«Это шанс понять, что ты хочешь делать и научиться претворять свою идею в жизнь, - считает Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области, которая приняла участие в церемонии открытия обучающего проекта. - Кроме того, до 15 марта можно ещё обратиться в областной конкурс грантов и получить до 500 тысяч рублей на свой проект. Новый проект - это база для старта. И самое главное, здесь, наверное, мне кажется, состоится общение и обмен опытом активных женщин»

В нашем регионе проект реализуется с прошлого года. Из 12 участниц, прошедших обучение, десять успешно развивают свой бизнес: ателье, пекарня, салоны красоты, детские развивающие центры и клиринговые компании. В этом году заявок подано в три раза больше, а участницы этого сезона защищают самые неординарные проекты.

«Пока сижу в отпуске по уходу за младшим ребёнком, возникла идея попробовать заниматься лазерной резкой и гравировкой, - делится своей идеей Юлия Нестерова, предприниматель, участница проекта. - Из хобби это моё увлечение уже начинает перерастать в серьёзное дело. Решила принять участие в этом проекте, поскольку опыта предпринимательской деятельности у меня нет».

Организаторы надеются, что сегодняшние стартапы в будущем станут успешным бизнесом и создадут дополнительные рабочие места. На региональном уровне федеральный проект реализуется при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.