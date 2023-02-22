В столице Заполярья стартовал первый фестиваль «Лоскутная мозаика Заполярья»

Он посвящён 85-летию Мурманской области.

Кому-то может показаться, что рукоделие - не самый популярный вид творчества. Но фестиваль «Лоскутная мозаика Заполярья» доказывает обратное. Событие не только собирает всех любителей прикладного искусства в одном месте, но и даёт толчок к развитию в выбранном направлении талантливым мастерам.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры: «Сегодня совершается большое событие! Мурманский областной художественный музей проводит первый фестиваль, который называется «Лоскутная мозаика Заполярья». Это выставка, которая проводится с 1999 года, она каждые два года показывается, но теперь она становится региональным компонентом всероссийского проекта «Лоскутная мозаика России».

В рамках фестиваля пройдут научно-практическая конференция с приглашенными экспертами, различные мастер-классы, а также традиционная выставка работ мастеров Мурманской области.

Марина Сорокина, ведущий научный сотрудник отдела народного искусства Русского музея: «У меня будет доклад, в котором я буду рассказывать о собрании отдела народного искусства. Вы знаете, что Русский музей ещё в 30-е годы прошлого века получил коллекции старых петербуржских музеев, музея ОПХ, Кустарного музея. Там много произведений XIX века, среди которых уникальные коллекции лоскутных изделий. Скорее всего, это ни одеяла, ни ковры, а панно, которые явно задуманы были для какой-то крупной художественной промышленной всероссийской выставки».

По словам экспертов, спрос на лоскутное шитье в регионе есть. Ведь рукоделие уже давно больше, чем просто досуг - это соприкосновение с искусством и способ самовыражения.

Ксения Трубникова, ассистент кафедры искусств и дизайна МАГУ: «Это такая сфера жизни, которая часто воспринимается как что-то домашнее, предназначенное для полупрофессиональной занятости, для узкого круга своих людей. Но присутствуя на таких мероприятиях, мы понимаем, что это может быть частью научного исследования и высокого искусства».

Татьяна Ишкараева, руководитель народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» г. Мурманска: «Для меня это было сначала хобби, потом хобби переросло в работу или даже профессию. Я живу этим и обожаю этот вид рукоделия».

Фестиваль «Лоскутная мозаика Заполярья» продлится до 26 марта, все желающие могут присоединиться к форуму, а ознакомиться с программой культурного события можно на сайте областного художественного музея.