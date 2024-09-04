Человеческое сердце – это большая ответственность, докторам работающих с жизненно-необходимым органом, нужно постоянно повышать уровень своей квалификации. Именно для таких целей в Мурманске уже второй раз проводится научно-практическая Арктическая конференция торакальных хирургов.

В столице Заполярья стартовала Арктическая конференция торакальных хирургов и онкологов. Вместе с мурманскими врачами работали приглашённые специалисты из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. В рамках этой конференции будут проведены высокотехнологичные хирургические вмешательства на органах грудной клетки с использованием эндоскопического оборудования и технологий для выполнения малоинвазивных диагностических вмешательств.

Станислав Скрябин, главный внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением торакальный хирургии МОКБ им. П.А. Баяндина: «В первый день у нас будут показательные операции. Они выполняются параллельно в трёх залах, сразу несколько операций, связанных с онкологическими процессами органов грудной клетки. Это рак лёгкого, в первую очередь, и образование в пищеводе. Все операции самые современные, выполняются на самом современном эндоскопическом оборудовании, которое есть у нас в клинике. Их выполняют ведущие хирурги России».

За последние годы эндоскопия в нашей стране получила стремительное развитие, отмечают специалисты. По словам гостей, работать на базе мурманского отделения им очень комфортно, благодаря понятному современному оборудованию, радушным коллегам, готовым перенимать опыт.

Александр Смирнов, руководитель отдела эндоскопии №1, к.м.н., Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского Университета имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург: «Я показываю внутрипросветные методики удаления небольших опухолей. Лучше их удалять пока они маленькие нашими методами, чем, когда они вырастают, и тогда надо делать через большие хирургические операции».

Второй день форума будет посвящён научным докладам, а в третий, который состоится в посёлке Териберка, пройдёт закрытие конференции, где гости смогут насладиться красотами Крайнего Севера.