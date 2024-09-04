«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересноПервый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.24 19:30

В столице Заполярья стартовала Арктическая конференция торакальных хирургов и онкологов

Человеческое сердце – это большая ответственность, докторам работающих с жизненно-необходимым органом, нужно постоянно повышать уровень своей квалификации. Именно для таких целей в Мурманске уже второй раз проводится научно-практическая Арктическая конференция торакальных хирургов.

В столице Заполярья стартовала Арктическая конференция торакальных хирургов и онкологов. Вместе с мурманскими врачами работали приглашённые специалисты из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. В рамках этой конференции будут проведены высокотехнологичные хирургические вмешательства на органах грудной клетки с использованием эндоскопического оборудования и технологий для выполнения малоинвазивных диагностических вмешательств.

Станислав Скрябин, главный внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением торакальный хирургии МОКБ им. П.А. Баяндина: «В первый день у нас будут показательные операции. Они выполняются параллельно в трёх залах, сразу несколько операций, связанных с онкологическими процессами органов грудной клетки. Это рак лёгкого, в первую очередь, и образование в пищеводе. Все операции самые современные, выполняются на самом современном эндоскопическом оборудовании, которое есть у нас в клинике. Их выполняют ведущие хирурги России».

За последние годы эндоскопия в нашей стране получила стремительное развитие, отмечают специалисты. По словам гостей, работать на базе мурманского отделения им очень комфортно, благодаря понятному современному оборудованию, радушным коллегам, готовым перенимать опыт.

Александр Смирнов, руководитель отдела эндоскопии №1, к.м.н., Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского Университета имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург: «Я показываю внутрипросветные методики удаления небольших опухолей. Лучше их удалять пока они маленькие нашими методами, чем, когда они вырастают, и тогда надо делать через большие хирургические операции».

Второй день форума будет посвящён научным докладам, а в третий, который состоится в посёлке Териберка, пройдёт закрытие конференции, где гости смогут насладиться красотами Крайнего Севера.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро поднялось на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика