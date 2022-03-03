В столице Заполярья стартовала пробная сдача госэкзамена

Перед входом во вторую гимназию Мурманска собралась большая группа школьников, что неудивительно – дети стоят в очереди на экзамен. 3 марта всё Заполярье сдаёт репетиционный вариант ЕГЭ.

После термометрии и регистрации ребят отправляют по аудиториям, где они приступят к заполнению экзаменационных бланков. Для будущих выпускников и их родителей ЕГЭ – это большой стресс, причём порой сложно сказать, кто больше переживает – ребёнок или взрослые. Несмотря на общую напряжённость и волнение, учащиеся стараются сохранять позитивный настрой.

Антиковидные меры смягчили и теперь дети могут ходить в масках по желанию. По словам руководства гимназии, педагоги постарались сделать сдачу экзамена комфортной, однако, про меры безопасности тоже не забыли. Для особо ушлых «списывальщиков» подготовлены специальные глушилки, блокирующие сигнал мобильных девайсов. А перед входом в аудиторию экзаменуемые буду проходить через металлоискатель.

Никита Кокоянин, руководитель пункта проведения экзамена №902: «На входе у нас установлена рамка металлоискателя, настроена она с той чувствительностью, которая срабатывает на мобильные телефоны, поэтому, если ребёнок проходит и у него что-то там звенит, мы просим выложить все предметы».

Как отметили представители областного Минобра, «пробник» по ЕГЭ – важный этап не только для школьников, но и для самих учебных заведений. Такая процедура позволяет выпускникам и учителям составить представление о том, как будет проходить сам экзамен.

Светлана Виденеева, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Такой репетиционный экзамен проводится для того, чтобы со стороны преподавательского состава ещё раз отладить всю систему проведения основного экзамена, который проводится у нас в мае ежегодно. Ну, а для ребят – погрузиться в ту процедуру, которая обеспечивает, собственно, проведению самого экзамена: познакомиться с бланками экзаменационных листов, посмотреть внимательно на содержание всей работы пунктов».

В успехе наших мальчишек и девчонок сомневаться не приходится, остаётся только пожелать им успехов и удачи на пороге вступления во взрослую жизнь.