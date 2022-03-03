Историческая встреча в НовоайдареСамое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, – привлечение к уголовной ответственности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.22 19:30

В столице Заполярья стартовала пробная сдача госэкзамена

Перед входом во вторую гимназию Мурманска собралась большая группа школьников, что неудивительно – дети стоят в очереди на экзамен. 3 марта всё Заполярье сдаёт репетиционный вариант ЕГЭ.

После термометрии и регистрации ребят отправляют по аудиториям, где они приступят к заполнению экзаменационных бланков. Для будущих выпускников и их родителей ЕГЭ – это большой стресс, причём порой сложно сказать, кто больше переживает – ребёнок или взрослые. Несмотря на общую напряжённость и волнение, учащиеся стараются сохранять позитивный настрой.

Антиковидные меры смягчили и теперь дети могут ходить в масках по желанию. По словам руководства гимназии, педагоги постарались сделать сдачу экзамена комфортной, однако, про меры безопасности тоже не забыли. Для особо ушлых «списывальщиков» подготовлены специальные глушилки, блокирующие сигнал мобильных девайсов. А перед входом в аудиторию экзаменуемые буду проходить через металлоискатель.

Никита Кокоянин, руководитель пункта проведения экзамена №902: «На входе у нас установлена рамка металлоискателя, настроена она с той чувствительностью, которая срабатывает на мобильные телефоны, поэтому, если ребёнок проходит и у него что-то там звенит, мы просим выложить все предметы».

Как отметили представители областного Минобра, «пробник» по ЕГЭ – важный этап не только для школьников, но и для самих учебных заведений. Такая процедура позволяет выпускникам и учителям составить представление о том, как будет проходить сам экзамен.

Светлана Виденеева, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Такой репетиционный экзамен проводится для того, чтобы со стороны преподавательского состава ещё раз отладить всю систему проведения основного экзамена, который проводится у нас в мае ежегодно. Ну, а для ребят – погрузиться в ту процедуру, которая обеспечивает, собственно, проведению самого экзамена: познакомиться с бланками экзаменационных листов, посмотреть внимательно на содержание всей работы пунктов».

В успехе наших мальчишек и девчонок сомневаться не приходится, остаётся только пожелать им успехов и удачи на пороге вступления во взрослую жизнь.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире09:45«Верь мне». Художественный сериал, 7 серия (12+)10:35«Верь мне». Художественный сериал, 8 серия (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более половины муниципальных образований Мурманской области имеют высокий уровень долговой устойчивости-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает удивлять: курс евро подпрыгнул на 9,46 рубля, доллар вырос почти на 8,51 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 5% увеличила выработку электроэнергии в феврале-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об изменениях в областной бюджет рекомендован к принятию в первом чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика