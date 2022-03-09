В столице Заполярья стартовали чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию среди особенных детей

В Центральном бассейне Мурманска на дорожки выходят особенные спортсмены. Это ребята с проблемами слуха и зрения, а также нарушениями интеллекта. Побороться за место на пьедестале приехали 48 участников из муниципалитетов региона.

Ирина Горохова, председатель регионального отделения Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями: «Эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, поэтому очень хочется пожелать ребятам удачных стартов, чтобы у них всё получилось».

Перед заплывом нервы у юных спортсменов натянуты как струна. Справиться со стрессом помогает поддержка со стороны родителей и тренеров. Только они знают, сколько сил и труда приходится вкладывать в регулярные занятия.

Александра Сметанина, главный судья, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15: «Занятия у нас проходят в обычном режиме, как с обычными спортсменами. Занимаемся мы все по-разному: кто-то три раза в неделю, кто-то больше. Тренируем старты, повороты, учим технике плаванья всеми стилями. Сложно, потому что материал усваивают не все быстро, иногда требуется больше времени».

В программе соревнований запланированы заплывы на 50 метров вольным стилем, на спине и брассом. Для юных спортсменов эти состязания – отличный шанс показать свои способности.

Лучшие из них представят Мурманскую область на всероссийском уровне.