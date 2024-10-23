В столице Заполярья стартовало Первенство Мурманской области по хоккею среди юношей до 15 лет

Открыли матч регионального Первенства по хоккею с шайбой среди юношей до 15 лет команды из Мурманска и Североморска. К соревнованиям ребята готовились давно, ведь на кону победа.

Олег Мудров, тренер команды «КСШОР-Арктика»: «Пацаны стараются. С каждой тренировкой набирают мастерство. А мы, тренерский состав, помогаем в этом».

Прошлое первенство завершилось победой команды хоккейной школы Сергея Федорова из Апатитов. Тогда мурманские хоккеисты забрали второе и третье места, однако, в этом чемпионате спортсмены из областного центра намерены взять реванш.

Иван Константинов, капитан команды «КСШОР-Арктика»: «Надо занять первое место. Каждый день тренируемся по часу».

Хоккеисты из Североморска также не готовы уступать. Последние полгода команду готовит тренер Эдуард Агадашев. Своими ребятами гордится, ведь они не просто выходят на лёд, а всерьёз увлечены игрой. Поэтому сегодня у гостей из флотской столицы боевой настрой.

Эдуард Агадашев, тренер спортивной школы, ЗАТО г. Североморск: «Команда тренируются давно, все вместе. Ребята есть и новенькие, учимся. Планы у всех, естественно, одинаковые, занять первое место».

Андрей Нифантьев, руководитель Федерации хоккея Мурманской области: «Участвует в этой возрастной категории у нас пять команд. Представлены они в основном севером нашего региона. Три команды из Мурманска, две из комплексной школы, одна команда из шестой школы, ДЮСШ №3 из Североморска и спортивная школа «Юность» имени Сергея Федорова – это город Апатиты».

Этот матч начался бодро. Уже в первом периоде соперники смогли забросить в ворота друг друга по одной шайбе. А итоги встреч хоккеистов в рамках Первенства региона подведут в конце игрового сезона, в апреле.