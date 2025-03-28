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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.25 19:30

В столице Заполярья в рамках МАФ-2025 впервые состоялась сессия «Арктическая гостиная. Жёны героев»

Сессия была организована Единым волонтёрским центром Мурманской области при поддержке Совета Евразийского женского форума.

В России из года в год женщины играют всё более значимую роль в развитии как страны в целом, так и отдельных её регионов. И Мурманская область – не исключение. О том, какой вклад в совершенствование северных регионов уже внесли заполярные представительницы прекрасного пола, рассказали на сессии «Арктическая гостиная. Жёны героев».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Арктическая гостиная» - это женский взгляд на развитие Арктики. Она у нас не только промышленная и развивающаяся, но ещё и красивая, креативная и вкусная. И мы показываем, какие возможности есть у женщин в Арктической зоне и какие возможности ещё нужно создавать для того, чтобы у всех девушек были шансы для самореализации».

Участницы сессии обсудили целый ряд актуальных, волнующих северянок вопросов. Например, какое значение имеют личные истории заполярных девушек для запуска новых проектов, как в современных реалиях изменилась роль женщин на Арктических территориях и какие из многочисленных мер и инструментов поддержки жительниц Кольского полуострова сейчас наиболее полезны и эффективны. Дискутировали северные красавицы в неформальной обстановке - за завтраком.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области: «На тех, кто нас учит, лечит, воспитывает лежит большая ответственность, особенно на Севере. Поэтому здесь, безусловно, двойная нагрузка лежит на женщинах - на мамах, на женах, а сегодня и женах наших защитников, ждущих наших бойцов со специальной военной операции. Вот почему мы будем делать всё, чтобы жительницы Арктики чувствовали себя комфортно и тепло».

Участницами сессии стали жёны военнослужащих, а также опытные и начинающие предпринимательницы из разных городов Заполярья, в том числе и закрытых.

Ирина Котловская, предпринимательница, представитель комитета по развитию женского предпринимательства: «Я получу от участия вдохновение, в первую очередь, а также новые знакомства, социальный капитал, который очень важен для того, чтобы продвигать свои проекты, запускать их, находить какие-то возможности коллабораций. Я  считаю, что женщина – это изначально человек, который созидает, который от рождения умеет предпринимать, даже, если не является предпринимателем. И кому, как не женщинам, делать мир вокруг лучше. Я считаю, что это мероприятие тоже служит для того, чтобы мы могли сделать этот мир лучше».

Наталья Будько, руководитель Автономной некоммерческой организации поддержки взрослых с онкологическими заболеваниями «Просто будь!»: «Для меня это очень хорошая возможность прикоснуться к такому масштабному мероприятию, как Арктический форум, поучаствовать в нём, а также побыть в числе организаторов. Это очень ответственно и важно. Ну,  и, конечно, это возможность пообщаться с различными девушками, завести знакомства, найти новых друзей и партнёров. Кроме того, здесь такая невероятно сильная женская атмосфера, в которой напитываешься энергией, получаешь новые силы двигаться дальше».

В рамках сессии также состоялось торжественное открытие второго потока образовательной программы «Женщина – лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения».

Галина Карелова, председатель Совета Евразийского женского форума: «Мы не предполагали, что женщины будут настолько удовлетворены и хотеть продолжать образовательную программу, поскольку всем трудно отрываться от своих привычных дел. Тем не менее, образовательная программа позволяет женщинам познакомиться друг с другом, обменяться опытом, технологиями, посмотреть на то, что, оказывается, мы тоже очень многое можем сами, вдохновившись опытом, который есть».

В рамках события так же состоялось подписание Евгенией Чибис, руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области, соглашения с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским о взаимодействии в сфере развития добровольчества и укрепления сотрудничества в регионах Арктической зоны.

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