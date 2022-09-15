В столице Заполярья возобновила работу ещё одна обновлённая детская библиотека

17-й филиал Центральной детской библиотеки на улице Скальной, 13 открыл свои двери для юных посетителей. Современные библиотеки уже мало напоминает те учреждения, которыми они были даже 20 лет назад. Библиотеки современности – это многофункциональные центры с широкими возможностями для досуга или учёбы. В стенах этого учреждения есть не только интерактивные стол, песочница и «умные» панели, но и полноценный живой уголок.

Веслава Балева, директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»: «Наша библиотека отличается от других библиотек тем, что она очень красивая, очень яркая, очень уютная и живая. «Живая», не просто потому что мы так решили, назвали, потому что у нас тут цветы и рыбки, поэтому здесь всегда будет происходить живое общение. Живое общение между библиотекарями и читателями, между читателями и любым группами людей, которые захотят к нам прийти».

Основной зал библиотеки поделён на тематические зоны для читателей самых разных возрастов. Всё пространство приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Библиотека была модернизирована в рамках национального проекта «Культура».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это довольные взгляды детей, это стремление проводить здесь как можно больше времени, а для этого здесь есть всё: новая инфраструктура, новые интеллектуальные системы. Акцент в данной модельной библиотеке у нас сделан на экологическое просвещение».

По словам библиотекарей, сейчас им приходится осваивать весь недавно установленный технический «арсенал». И тут ничего не попишешь, тенденции современности требуют от библиотечных работников изрядной универсальности. Однако, благодаря современной технике, интересному дизайну и огромному фонду разнообразной литературы от детей наверняка не будет отбоя.

Теперь в столице Заполярья находятся три модельных библиотеки такого уровня.