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В столице Заполярья возобновляет работу кинотеатр «Мурманск»

Почти три месяца он модернизировался, чтобы впоследствии удивлять зрителей не только новыми кинопремьерами, но и комфортными кассовыми зонами и обновленным оборудованием. 

История кинотеатра «Мурманск» началась в 1973 году. 15 мая заполярные зрители посмотрели первый фильм - романтическую историю о бродячих народных музыкантах, называлась картина «Лаутары». Спустя много лет «Мурманск» продолжает радовать гостей новыми премьерами. Но за последнее время кинотеатр приходилось закрывать несколько раз – виной тому была бушевавшая в мире пандемия и плановые ремонты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Для Мурманска важно, чтобы каждое место досуга для мурманчан было в порядке, соблюдались ограничения, связанные с пандемией, работало так, чтобы людям было приятно сюда приходить и хотелось приходить вновь и вновь. У нас уже в мае 2023 года кинотеатр «Мурманск» будет праздновать 50-летие. Наша задача, чтобы мурманчане всё также приходили в этот кинотеатр и через год, через два, через пять, через десять лет».

На плановый летний ремонт кинотеатр «Мурманск» закрыли 1 июля. За это время обновили кассовую зону, провели профилактику кинопроекционного оборудования, а также запустили новый сайт и систему продажи билетов через интернет. Их, кстати, уже покупают. Правда, зрителей пока немного – в большом зале мы успели заметить всего двух человек. Один из них - Дмитрий Маслов, об открытии «Мурманска» которого узнал совершенно случайно, так как боялся, что кинотеатр закрыли навсегда.

Дмитрий Маслов, мурманчанин: «Я знал, что его ремонтировали. Сейчас, придя, удивился его нынешнему состоянию. Он преобразился в лучшую сторону. Я думал, что кинотеатр больше не откроется».

В какой-то момент «Мурманск» действительно мог и не открыться. Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по всему кинобизнесу.

А сейчас кинотеатр «Мурманск» ждёт зрителей на премьеру культового фильма «Дюна».

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