В столице Заполярья выбрали лучшие работы конкурса детского рисунка «Я люблю мой город»

Ежегодно в столице Заполярья проходит городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Лучшие работы, перенесённые на огромный постер, традиционно будут размещены на здании делового центра «Меридиан». В этом году на суд жюри вновь поступило огромное количество рисунков, которые сегодня оценивало жюри конкурса.

Популярный среди юных мурманчан конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» проводится в региональном центре уже 19-й год подряд. С каждым разом растёт не только качество исполнения работ конкурсантами, но и число участников проекта. В этом году на суд жюри было представлено около двухсот произведений. Среди ребят не только воспитанники художественных школ или творческих кружков, но и обычные школьники и дошколята.

- В каждом рисунке, в каждой работе – частичка души ребёнка: нашего города, наших улиц, жизни мурманчан, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Впечатления от работ самые удивительные. Настроение радостное от того, что наши дети такие талантливые. Но выбор всё равно придётся делать.

В состав комиссии по оценке работ входят и профессиональные художники, и общественные деятели, и депутаты горсовета. Все они без исключения признаются в том, что каждый раз делать выбор становится всё труднее. Проблема заключается не только в количестве представленных работ, но и в постоянном росте техники их исполнения.

- Качественно вырос уровень всех работ. Если раньше мы смотрели и умилялись детским рисункам, как дети выражают свои эмоции, то сегодня мы видим, что ребята шести-семи лет работы выполняют довольно высокого качества и уровня, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы с коллегами обсуждаем достоинства рисунков, вы знаете, трудно выбрать лучший.

По итогам конкурса 10 лучших картин юных мурманчан будут размещены на фасаде делового центра «Меридиан» и увидеть их сможет каждый житель заполярной столицы. Рисунок же победителя, которого объявят на торжественной церемонии в Детской театральной школе 3 октября, в преддверии дня рождения Мурманска, напечатаю в большом формате, и разместят в центре города.