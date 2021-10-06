В столице Заполярья выли сирены системы экстренного оповещения

Впрочем, горожане паниковать не стали, сигналы были учебными, да, и об их пробном запуске людей предупредили заранее.

В рамках тренировки по гражданской обороне с 10.40 проводилась проверка системы централизованного оповещения населения. Цель таких проверок - отработка своевременного доведения до северян информации о возможных опасностях или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Такие учения организуют регулярно.