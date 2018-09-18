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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.18 19:30

В столице Заполярья завершается кампания по ремонту дорог

В столице Заполярья завершается масштабная кампания по ремонту улично-дорожной сети. По словам городских властей, до полного окончания работ остаётся примерно месяц. В настоящее время работы ведутся на Нижнеростинском шоссе, начиная от улицы Александра Невского и до улицы Нахимова. 

Сезон дорожных работ вот–вот закончиться. Какой бы хорошей ни была осень, но на смену ей придёт зима - сезон простоя для асфальтоукладчиков и катков. Одним из  последних в этом году обновят участок дороги на Нижнеростинском шоссе. 

- Чем характерны здесь работы? Тем, что они выполняются по новой технологии - холодной регенерации. Понятно, что данная улица с активным дорожным движением, по ней было очень много вопросов, а ремонт ей был необходим, говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Ремонтные работы идут в графике. Как только  здесь закончим работы, дорожники перейдут на Кольский проспект.

Ремонтный участок на Нижнеростинском шоссе протянулся от улицы Александра Невского до улицы Нахимова. Общий объём работ здесь составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Далее полотно обновят  непосредственно на  площади Нахимова,  где планируется заменить около 6,5 тысячи квадратных метров асфальта.  Технология холодной регенерации позволяет держать неплохой темп работ. 

- Здесь применяется метод холодной регенерации асфальта, когда старое асфальтобетонное основание снимается с помощью фрезы, в него добавляются вяжущие - цемент и заново укладывается в виде основания, - рассказывает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. -  Поверх будет уложен верхний слой покрытия, толщиной 6 сантиметров из асфальтобетона.

Этим летом работы по обновлению асфальта проводились во всех округах Мурманска. В первую очередь специалисты уделяли внимание наиболее загруженным и, в то же время, требующим срочного ремонта участкам. За весь сезон в региональном центре было заменено более 230 тысяч квадратных метров  дорожного полотна.

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