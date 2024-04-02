В столицу Кольского Заполярья приехала делегация участников проекта «Встреча поколений»

Мурманский арктический университет посетили школьники 7-8 классов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы узнать о регионе больше.

20 школьников - победителей проекта «Встреча поколений» приехали в Мурманск, чтобы ближе познакомиться с регионом.

Мирослав Терновой из 143-й школы Санкт-Петербурга о такой поездке мечтал. Парень хотел посмотреть на ледоколы и узнать, чем же ещё отличается его малая Родина от самого большого города за Полярным кругом.

Мирослав Терновой, ученик 8 класса СОШ №143 г. Санкт-Петербург: «Изначально, когда писал, у меня не было зацикленности на том, чтобы выиграть. Да, мне хотелось съездить, да, мне хотелось попробовать, но не было сильного желания. Но я сейчас понял, что я этого хочу. Когда выиграл, мне это очень понравилось. Когда мы приехали в Мурманск, то меня сразу впечатлили виды на горы, а также сама культура города, её архитектура. Я очень рад, что попал сюда».

Мирослав ещё не знает, кем хочет стать в будущем, но будет только рад, если жизнь его будет связана с Арктикой. А больше всего парня привлекает море, о котором также расскажут на экскурсии в Мурманском арктическом университете.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Ранняя профессионализация и ранняя профориентация очень важны сейчас особенно в Арктической зоне. Мы знаем прекрасно тренд, мы его не можем пока переломить – это отъезд населения вместе со своими детьми из Арктических зон Российской Федерации. Но для того, чтобы всё-таки его переломить, нам нужна ранняя профессионализация тех ребят, которые находятся не в Арктической зоне. Важно с малых лет детям объяснять, что такое Арктика, какие здесь могут быть перспективы и возможности развития».

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «У нас самая высокая практически в РФ академическая стипендия, у нас большой пул социальных стипендий, у нас материальная помощь студентам, проживание в комфортных общежитиях, которые сейчас полностью подвергаются ремонту».

Ребята пообщались и с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который подчеркнул стратегический статус Арктического региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На вас вся надежда, поэтому попытаюсь пояснить, как могу. Первое, все понимают, что Мурманская область - это край Земли. Баренцево море, дальше Северный Ледовитый океан и, главное, важная составляющая – это безопасность нашей страны».

Беседа состоялась в рамках проекта «Встреча поколений», реализуемого международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» и поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.