В столицу Заполярья прибыл фестивальный поезд с симфоническим оркестром Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра, как и сам маэстро, частые гости нашего северного края. С 2009 года у нас стартовали знаменитые концерты «Пасхальный фестиваль».

На мурманский перрон сегодня прибыл фирменный поезд, который и привёз музыкантов. Всего несколько часов для отдыха – и уникальный коллектив выйдет на сцену филармонии, чтобы в очередной раз поразить мурманского зрителя.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это праздник для нашего региона, для жителей Мурманской области, для гостей, кому удастся попасть на сегодняшний концерт. Это важное событие в культурной жизни нашего региона, оно отвечает концепции развития культурной жизни Мурманской области, Заполярья. Мы каждый год всё больше средств стараемся выделять на гастроли таких выдающихся личностей в сфере культуры и искусства».