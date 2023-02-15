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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30

В столицу Заполярья приехали спортсмены из 19 регионов России, чтобы выявить лучшего тайского боксёра

Легкоатлетический манеж в Мурманске принимает у себя в гостях более 500 спортсменов. В стенах учреждения проходят одновременно два турнира - чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов 2023 года по тайскому боксу.

Татьяна Ефимова, спортивный директор Федерации тайского бокса России: «От лица Федерации России хотелось бы поблагодарить местные органы управления, а также ЦСП Мурманской области за великолепный шанс всем регионам из ЦФО и СЗФО увидеть чудный город Мурманск, в который, я думаю, они не скоро сами бы приехали».

Спортсмены из разных городов России высоко оценили уровень организации соревнований.

Павел Логунов, член попечительского Совета регионального отделения Федерации тайского бокса России: «Пока всё нравится, пока нареканий нет. В дальнейшем посмотрим, как получится».

Руслан Орешин, тренер по тайскому боксу, Ленинградская область: «Нам всё нравится. Всё отлично, у вас очень просторная площадка. Надеюсь, что она принесёт победу для нашей команды».

Показывать мастерство в бою будут спортсмены разных категорий: мужчины и женщины от 17 до 40 лет, юниоры и юниорки - от 16-17 лет, а также юноши и девушки - 14-15 лет и 12-13 лет. К слову, несмотря на суровость данного вида спорта, в зале можно заметить немало представительниц прекрасного пола.

Юлия Шохина, участница соревнований: «Я посмотрела один фильм и мне тоже захотелось заняться этим спортом. Фильм по типу «Малышка на миллион». В 7-ом классе я посмотрела этот фильм, мне он очень понравился.  Я попросила папу записать меня сначала на бокс, а папа уже позже записал на тайский. Это же круче и интереснее. Там ноги, локти, колени - всё в работе».

Девушки, как и парни, предпочитают долго и упорно тренироваться, чтобы завоевать «золото».

Вероника Саркисова, участница соревнований: «Перед соревнованиями мы каждый день тренируемся, у нас усиленные занятия. Мы отрабатываем то, что у нас не получается. Работаем на лапах, проводятся усиленные тренировки».

Александр Коноплянник, участник соревнований: «Тренировки начинают очень сильно отличаться. Мы уже начинаем делать другие упражнения, перестаем качаться, чтобы не забивать мышцы. Накручиваем темп, чтобы в бою было легче».

Соревнования в столице Заполярья продлятся до 18 февраля.

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