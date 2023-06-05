В столицу Заполярья с рабочим визитом прибыла делегация депутатов Государственной Думы

Её возглавил председатель федерального парламента Вячеслав Володин. В рамках рабочей поездки народные избранники сегодня провели выездное совещание.

Прибывшие с рабочим визитом в наш регион Вячеслав Володин с руководителями фракций Государственной Думы посетили Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где вместе с руководством и сотрудниками Центра обсудили вопросы реализации стратегического инвестиционного проекта, создания новых рабочих мест, а также принятие законодательных решений, необходимых для развития отрасли экспорта газа. Участие в обсуждении принял и глава региона Андрей Чибис.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Можем, когда хотим, а для этого должны создаваться законы».

В рамках рабочей поездки парламентарии провели выездное совещание Совета Госдумы. Его темой стали меры по поддержке развития отечественной промышленности, энергетики, укреплению технологического суверенитета и внедрению инноваций.

Председатель Госдумы поручил создать рабочую группу, которая в ближайшее время проработает и предложит законодательные решения по поддержке отрасли СПГ. Вячеслав Володин подчеркнул, что в подготовке законопроекта примут участие все фракции.