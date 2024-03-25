В столицу Заполярья снова приехала выставка-продажа рыбы из Дальневосточного края

В Мурманске такой рыбы не поймаешь, а коллекция «Икра и рыба Камчатская» не так часто посещает наш северный регион.

Дальневосточная рыба снова радует жителей Мурманска. В столицу Заполярья приехала выставка «Икра и рыба Камчатская» с морскими деликатесами горячего и холодного копчения.

Ольга Соловьева, сотрудник выставки «Икра и рыба Камчатская»: «Смотрите, как она лоснится – это натуральный рыбий жир омега-3, омега-6. Буквально один-два бутербродика и организм насыщается всеми кислотами. Рыба доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все её полезные свойства».

На выставке представлены: чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, омуль, белуга, красная икра и ещё более 30 видов морских деликатесов. Продукция содержит в себе множество витаминов, например, омега-3 и 6, жирные кислоты, витамина D, белок, фолиевою кислоту.

Морскую дикую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши, что позволяет сохранить натуральный вкус и полезные свойства.

Сергей, покупатель: «Вкусно! Я думаю, что иначе и быть не могло, потому что рыбный край, рыбный порт, рыбная местность. Мы сегодня почему купили, потому что это свежая продукция. Мы прочитали объявление на улице, что здесь у вас сегодня открывается ярмарка, и после небольшого отпуска перед вылетом домой мы решили зайти и купить».

Камчатская рыба и икра станет лучшим угощением к любому празднику. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на ярмарке по адресу: г. Мурманск, ул. Самойловой, 16 - до 30 марта включительно.

На правах рекламы.