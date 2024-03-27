На месте «Крокус Сити Холла» следует возвести мемориал, считают 57% жителей Москвы и Московской областиМинистерство здравоохранения Мурманской области запускает профилактический проект «За руку!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.24 19:30

В столицу Заполярья снова приехала выставка-продажа рыбы из Дальневосточного края

В Мурманске такой рыбы не поймаешь, а коллекции «Икры и рыбы Камчатской» не так часто привозят в наш северный регион.

Дальневосточная рыба снова радует жителей Мурманска. В столицу Заполярья приехала выставка «Икра и рыба Камчатская» с морскими деликатесами горячего и холодного копчения.

Ольга Соловьева, сотрудник выставки «Икра и рыба Камчатская»: «Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир омега-3, омега-6. Буквально один-два бутербродика - организм насыщается всеми кислотами. Рыба доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все её полезные свойства».

На выставке представлены: чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, омуль, белуга, красная икра и ещё более 30 видов морских деликатесов. Продукция содержит в себе множество витаминов, например, омега-3 и 6 - жирные кислоты, витамина D, белок, фолиевою кислоту. Морскую дикую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши, что позволяет сохранить натуральный вкус и полезные свойства.

Сергей, покупатель: «Вкусно! Я думаю, что иначе и быть не могло, потому что рыбный край, рыбный порт, рыбная местность. Мы сегодня почему купили, потому что это свежая продукция. Мы прочитали объявление на улице, что здесь сегодня открывается ярмарка. И после небольшого отпуска перед вылетом домой мы решили зайти и купить».

Камчатская рыба и икра станет лучшим угощением к любому празднику. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на ярмарке по адресу: г. Мурманск, улица Самойловой, 16. До 30 марта включительно.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Денежный крючок»: стало известно, у кого в Мурманской области зарплаты выросли сильнее всего
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Заступники». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Король Гриля». Кулинарная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро снижается на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика