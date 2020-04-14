В столовой штаба Северного флота заработала система заказа питания

Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены.

При приготовлении, фасовке и выдаче заказов неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Перед началом работы весь персонал проходит медицинский осмотр, обеспечивается масками, шапочками и перчатками.

Оплата заказов производится банковскими картами по терминалу без использования наличных. Ежедневно во всех воинских частях, соединениях и учреждениях Северного флота военнослужащие и гражданский персонал проходят обязательную термометрию. Также термометрия проводится на всех контрольно-пропускных пунктах при проверке документов. Военные медики переведены на усиленный режим работы.