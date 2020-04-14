День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.20 19:30
В столовой штаба Северного флота заработала система заказа питания
Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены.
При приготовлении, фасовке и выдаче заказов неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Перед началом работы весь персонал проходит медицинский осмотр, обеспечивается масками, шапочками и перчатками.
Оплата заказов производится банковскими картами по терминалу без использования наличных. Ежедневно во всех воинских частях, соединениях и учреждениях Северного флота военнослужащие и гражданский персонал проходят обязательную термометрию. Также термометрия проводится на всех контрольно-пропускных пунктах при проверке документов. Военные медики переведены на усиленный режим работы.
Комментарии
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Последние комментарии
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
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