В стране и нашем регионе неделя прошла под знаком подготовки ко Дню Победы: открытие выставок, субботники, выплаты ветеранам, автопробег и возложение цветов

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Фронтовые письма». Посетители смогут узнать, как переживали военное время обычные люди и о чем писали в своих письмах герои, которые защищали Родину.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Борис Андреевич Житнухин, сотрудник управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Новейший корабль Северного флота фрегат «Адмирал Головко» вернулся в родную базу из своего первого дальнего похода.

Спасатели Северного флота повели тренировку в оказании помощи экипажу подлодки, лежащей на грунте в Кольском заливе. Для проверки сил были задействованы группы спасательного судна «Михаил Рудницкий» и обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36. На тренировке они выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску и работе на глубине, провели учение по звукоподводной связи, маневрированию и поиску условной подлодки. Экипаж спасательного аппарата выполнил посадку на комингс-площадку стенд-макета подлодки на глубине 50 метров. После этого его подняли на борт судна «Михаил Рудницкий». Эта тренировка считается подготовительной к крупномасштабному учению, которое проведут в акватории Баренцева моря.

698 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Мурманской области, получили выплаты ко Дню Победы. 403 жителя региона, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тысяч рублей. 295 ветеранов получили по 55 тысяч рублей. Это труженики тыла, лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Междуречье почтили память советских и норвежских партизан, сражавшихся бок о бок за свободу от фашизма. В день памяти погибших воинов, северяне возложили цветы к военно-мемориальному комплексу, где установлены памятник советскому солдату и обелиск норвежскому партизану.

Северянам представили экспозицию военного вооружения, полевой подвижной госпиталь и ретро-фотоателье во время торжественных мероприятий в Долине Славы накануне 9 мая.

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Фронтовые письма». Посетители смогут узнать, как переживали военное время обычные люди и о чем писали в своих письмах герои, которые защищали Родину.

В Мурманске сформированы экипажи автопробега «Дорогами Победы. Города – герои». Его участники развернут Знамя Победы во всех городах-героях.

Областной театр кукол к 80-летию Великой Победы приготовил премьеру. «Мальчиш-Кибальчиш» поставлен по мотивам повести советского детского писателя Аркадия Гайдара.

Мурманск присоединился к всероссийскому субботнику. Только в первый день, благодаря участникам генеральной уборки, с улиц города-героя собрали и вывезли 13 кубометров мусора.

К наведению порядка не только на территориях предприятий, но и в столице Заполярья присоединились работники крупных предприятий, в том числе коллектив «Мурманскводоканала».

В Мурманске на улице Гагарина за пару часов в люк-ловушку угодили два человека, а на проспекте Героев-североморцев в областном центре жители сетуют на вырытые траншеи у подъездов. В коммунальных бедах разбирались журналисты «Арктик-ТВ»…

Оперативниками областного центра за совершение серии краж из спортивного магазина задержан 31-летний мурманчанин. Неизвестный мужчина вошёл в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре на Рогозерской улице и, воспользовавшись тем, что сотрудник точки отвлеклась на других покупателей, взял сноуборд и спешно покинул помещение. Вскоре полицейскими была установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного эпизода. Все похищенное он успел сбыть неизвестным. Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В Кольском районе сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель экскаватора-погрузчика за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора с водителем полицейскими были выявлены явные признаки опьянения. Водителю было предложено пройти процедуру освидетельствования на месте. Результаты показали, что содержание алкоголя в крови значительно превышают норму. Было установлено и то, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения. Транспортное средство было изъято и передано владельцу, так как задержанный арендовал экскаватор для выполнения работ. Теперь водителю спецтехники грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В интернете необходимо быть бдительным. О том, как противостоять цифровым телефонным и интернет-мошенникам, рассказали в Мурманске на пленарной сессии.

Объединению «Молодёжь51» исполнилось 30 лет. Поздравил сотрудников центров, которые работают во всех округах Мурманска, и глава города Юрий Сердечкин.

Мурманская область занимает одно из первых мест по турпотоку в России. Несмотря на нестабильную, а временами суровую погоду спрос не падает. Благодаря чему на Кольский полуостров приезжает столько людей? Узнала Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ».