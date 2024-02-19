В стране стартовал поквартирный обход избирателей с целью информирования об особенностях предстоящих выборов Президента РФ

ЗАТО Александровск не стал исключением.

До главных выборов страны осталось уже меньше месяца. Пришло время не только определиться с кандидатом, за которого гражданин может отдать свой голос, но и со способом голосования. Об этом рассказывают специалисты избирательных участков во время поквартирных обходов, которые стартовали на выходных и завершатся 7 марта.

Ксения Тертышникова, секретарь участковой избирательной комиссии, г. Снежногорск: «Мы расскажем о дате и времени голосования, подскажем, где находится избирательный участок, расскажем о способах голосования, проинформируем о зарегистрированных кандидатах».

За работой информаторов пристально наблюдают при помощи современных программ – мобильные приложения помогают оперативно проводить опрос граждан, а также отмечать квартиры, в которых побывали специалисты, либо не смогли застать избирателей дома. Система настроена таким образом, чтобы до каждого жителя была донесена информация о предстоящих выборах.

Диана Смагулова, председатель ТИК ЗАТО Александровск: «Геолокация действительно присутствует на той программе, которой мы пользуемся. Она нужна для того, чтобы отследить, действительно ли член избиркома проводит информирование граждан по данному адресу».

Напомним, что проголосовать можно тремя способами: на своём избирательном участке, дистанционно и на дому. При первом варианте предусмотрена возможность выбрать удобный для себя избирательный пункт. Например, если вы уезжаете в отпуск. Дистанционное электронное голосование даёт возможность принять участие в процессе с помощью телефона, планшета, персонального компьютера с использованием специального программного обеспечения (без использования бумажного бюллетеня).

Третий способ доступен тем, кто по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися) не может прийти на избирательный участок.

Следующим этапом предвыборной кампании станет приём членами участковых комиссий заявлений на голосование путём программы «Мобильный избиратель». Уже сейчас подать заявку можно через МФЦ, в ТИКе или через портал «Госуслуги».