В стране увеличат размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах в полтора раза

Такое решение принято по поручению президента, которое глава государства дал в мае 2024 года.

Так, единовременная материальная помощь вырастет с 10 до 15 тысяч рублей на человека. Выплаты родственникам погибших вырастут с миллиона до 1,5 миллиона рублей на каждого умершего.

Также изменения коснуться и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. При полной утрате — со 100 до 150 тысяч рублей.

Также правительство проиндексирует размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью.