В строящихся домах Мурманской области уже приобретено 350 квартир

Более 60% из которых по «Арктической ипотеке» под 2%.

В настоящее время в нашем регионе строят 20 многоквартирных домов, 80% из них, или 4 тысячи квартир, доступны для продажи. Наиболее востребованы покупателями квартир такие льготные ипотечные программы как «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека».

Ещё одним стимулом для при покупке квартир в строящихся ЖК стало увеличение средней стоимости квадратного метра жилья в Мурманской области с 1 июля. По инициативе губернатора удалось добиться корректировки методики расчёта стоимости квадратного метра жилья и приблизить её к рыночной, что сделало доступнее для продажи ещё больше квартир в регионе.

Напомним, в ноябре 2023 года в Мурманской области стартовала программа «Арктическая ипотека» под 2%. Инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по распространению этой программы льготного кредитования на Арктические регионы поддержал президент. На сегодняшний день по этой программе в Мурманской области предоставлено порядка 1300 кредитов на сумму более 4 млрд рублей. По поручению главы государства действие «Арктической ипотеки» под 2% годовых продлено до 2030 года.

Всего в нашей области в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.