В «Студенческую среду» погружаются студенты

Какая она студенческая среда? Ответить на этот трудный вопрос взялись в администрации Мурманска, организовав одноимённый проект. Вот уже несколько лет город ищет среди молодёжи таланты, которые потом представляют нашу область на российском уровне.

По словам представителей профильного комитета администрации Мурманска, активность студентов за последнее время только выросла и это несмотря на то, что число вузов и сузов в области сократилось. Вероятно, всему виной активная молодёжная политика, которую проводят власти, в том числе для того, чтобы будущие специалисты не уезжали из Мурманска.

- Любое мероприятие требует финансовой поддержки, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы выделяем гранты на поддержку этих мероприятий, мы координируем работу городских студенческих советов. Подводя итоги, мы чувствуем лучшие организации, у нас есть активные студенты, которые носят звание «Студент года». Они получают стипендию главы муниципального образования по итогам работы в каждом учебном году.

Кроме того приманкой или, быть может, вызовом может служить хороший пример. Один из таких - команда КВН. Сначала молодых людей должны были вдохновлять на творческую деятельность успехи «Сборной города Мурманска», а теперь и довольно продуктивные выступления резидентов региональной лиги, например, «Морской Академии». К тому же участники команды ищут новые дарования.

- Основной критерий выбора - желание человека, - отмечает Денис Шалабанов, резидент команды КВН «Сборная города Мурманска». – В КВНе нет такого, что ты не был талантлив. Если ты умеешь петь - это одно, если ты умеешь танцевать - это другое. Можно выступать с этим. А если ты не умеешь ни того, ни другого, а умеешь просто шутить, подкалывать, то ты тоже можешь играть в КВН.

Юмор - это кит, на котором держится студенческая среда. И подтверждение тому есть, так как за четыре дня зрители раскупили все билеты на финальною игру Мурманской лиги клуба весёлых и находчивых. Так быстро зал «Кирвоки» не собирали даже выступления известных исполнителей. Но при таком бешеном ритме, как успеть репетировать на сцене, участвовать в конкурсах и главное, не отставать в учебе?

- Это суть КВНщика, он совмещает не только учебу, он ещё где-то работает, - говорит Сергей Сачков, резидент команды КВН «Морская Академия». - Мне кажется, что в этом суть человека, который играет в КВН – успевать везде!

Стоит отметить и тот факт, что в прошлом году победителями проекта «Студенческая среда» стали сплошь представители колледжей. В этом сезоне результаты не так однозначны, но в любом случае, представители молодёжи из вузов будут в роли догоняющих. Им предстоит петь, фотографировать, заниматься общественной деятельностью и определить лучшего студента.