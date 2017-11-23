ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Травить безнравственных клопов этого мира! - цель жизни Виталия МилоноваКонцерт «Спаси ребёнка» посвящают Арсению Драчуку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

В «Студенческую среду» погружаются студенты

Какая она студенческая среда? Ответить на этот трудный вопрос взялись в администрации Мурманска, организовав одноимённый проект. Вот уже несколько лет город ищет среди молодёжи таланты, которые потом представляют нашу область на российском уровне.

По словам представителей профильного комитета администрации Мурманска, активность студентов за последнее  время  только выросла и это несмотря на то, что число вузов и сузов в области сократилось. Вероятно, всему виной активная молодёжная политика, которую проводят власти, в том числе для того, чтобы будущие специалисты не уезжали из Мурманска.

- Любое мероприятие требует финансовой поддержки,  - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы выделяем гранты на поддержку этих мероприятий, мы координируем работу городских студенческих советов. Подводя итоги, мы чувствуем лучшие  организации, у нас есть активные студенты, которые носят звание «Студент года». Они получают стипендию главы муниципального образования по итогам работы в каждом учебном году.

Кроме того приманкой или, быть может, вызовом может служить хороший пример. Один из таких -  команда КВН. Сначала молодых людей должны были вдохновлять на творческую  деятельность успехи «Сборной города Мурманска», а теперь и  довольно продуктивные выступления резидентов региональной лиги, например, «Морской Академии». К тому же участники команды ищут новые дарования.

- Основной критерий выбора - желание человека, - отмечает Денис Шалабанов, резидент команды КВН «Сборная города Мурманска». – В  КВНе нет такого, что ты не был талантлив. Если ты умеешь петь - это одно, если ты умеешь танцевать - это другое. Можно выступать с этим. А если ты не умеешь ни того, ни другого, а умеешь просто шутить, подкалывать, то ты тоже можешь играть в КВН.

Юмор - это кит,  на котором держится  студенческая среда. И подтверждение тому есть, так как за четыре дня зрители раскупили все билеты на финальною игру Мурманской лиги клуба весёлых и находчивых. Так быстро зал «Кирвоки»  не собирали  даже  выступления известных исполнителей. Но при таком бешеном ритме, как успеть репетировать на сцене, участвовать в конкурсах и главное, не отставать в учебе?

- Это суть КВНщика, он  совмещает не только учебу, он ещё где-то работает, - говорит Сергей Сачков, резидент команды КВН «Морская Академия». - Мне кажется, что в этом  суть человека, который играет в КВН – успевать везде!

Стоит отметить и тот факт, что в прошлом году  победителями проекта «Студенческая среда» стали сплошь представители колледжей. В этом сезоне результаты не так однозначны, но в любом случае, представители молодёжи из вузов будут в роли догоняющих. Им предстоит петь, фотографировать, заниматься общественной деятельностью и определить лучшего студента.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 225 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
Комментарий к новости:Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:20«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:45Городские хроники (12+)04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 54 копейки, евро – на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика