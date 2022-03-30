В студию! Очередной выпуск проводит «Академия телевидения»

Как снимают и монтируют сюжеты для выхода в эфир? И как записывают новости и программы в студии? Юные операторы из «Академии телевидения» посетили редакцию «Арктик-ТВ» и ознакомились с закадровой жизнью телеканала.

Сертификаты об окончании обучения выпускникам группы «Видеосъёмка и монтаж» проекта «Академия телевидения» вручают прямо в студии «Артик-ТВ». Это и праздник, и последнее занятие, во время которого ребята могут попробовать себя в роли ведущего и оператора.

Анастасия Карева, директор телеканала «Арктик-ТВ» и «Академии телевидения»: «Мы вручаем сертификаты, вместе фотографируемся, снимаем сюжет. Это классно! А с другой стороны, это расставание с ребятами, которые уже завершили обучение в «Академии телевидения». Но есть радостные момент, во-первых, одна ученица уже второй раз прошла курс, получив новые навыки, ещё одна ученица проходит сразу два направления - «Видеосъёмка и монтаж» и «Журналистика».

За выпуском новостей и программ стоит нелегкий труд целой группы людей. Оператору важно набрать картинку, не пропустить важные или интересные кадры. Журналист должен собрать как можно больше информации, чтобы в последующем передать атмосферу события через призму своих впечатлений. Монтажёр должен выбрать из множества кадров те, которые больше всего заинтересуют зрителя, «склеить» их так, чтобы было интересно смотреть.

Анастасия Степанова, ученица «Академии телевидения»: «Хоть мне это уже известно, я здесь уже была, но я кое-что узнала для себя новое, попробовала себя в монтаже. Было интересно».

Роман Чубик, ученик «Академии телевидения»: «Курсы оставили хорошее впечатление. Я узнал много нового по части монтажа, научился снимать видеосюжеты, научился их монтировать. В целом курс был полезен».

Герман Касьянов, ученик «Академии телевидения»: «Приходите все, не пожалеете, вам понравится!».

Как выставить свет, подобрать правильный ракурс, а также из множества кадров и черновиков собрать достойную картинку. Именно об это рассказывали на уроках курса «Видеосъёмка и монтаж». А занятия вели профессионалы своего дела - сотрудники телеканала «Арктик-ТВ»: оператор Данил Клепиков и монтажёр Александр Скидан.

Александр Скидан, преподаватель «Академии телевидения»: «В первую очередь, мы обсуждали основы монтажа. Основные принципы – то, без чего невозможно сделать качественные склейки. Также мы прошли основные переходы, основные типы склеек L-Cut, G-Cut».

Данил Клепиков, преподаватель «Академии телевидения»: «Мы изучали основы операторства, без которых в принципе не может обойтись ни один оператор или фотограф, потому что на этом всё зиждется. Ребята узнали о таких понятиях как ISO, выдержка, диафрагма, баланс белого. Это основное, что должен знать любой оператор».

Медиашкола продолжает обучать операторов, монтажёров, журналистов и ораторов, а также объявляет новый набор. Все подробности на сайте арктик-тв.рф и группах телеканала и «Академии телевидения» в социальной сети «ВКонтакте».