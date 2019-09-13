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В субботу, 14 сентября, в Мурманске состоится ежегодная масштабная акция по высадке деревьев и кустарников «Зелёный рекорд»

В ней может принять участие каждый житель города.

В субботу в 11 утра Мурманск  начнёт преображаться. Новые растения, высаженные в рамках проекта «Зелёный рекорд»,  появятся во всех округах города. Организаторы акции заготовили  более 5 тысяч деревьев и кустарников: сирень, черемуху, акацию, барбарис, шиповник. Эти растения адаптированы к суровому северному климату.

«Мы приглашаем всех мурманчан на эту акцию, - говорит Ирина Ускова, директор школы № 5, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - Акция будет проводиться во всех округах, она будет проводиться не только на территории парков и скверов. Она будет проводиться вдоль дорог, на  газонах, на придомовых территориях, в образовательных учреждениях».

А вот ученики и преподаватели школы № 5 уже присоединились к «Зелёному рекорду». На территории образовательного учреждения они высадили  около 30 деревьев и кустарников.

«Это привёз мужчина. Забежал сюда и говорит: «Извините, Ирина Акиндиновна, мы к вам пойдём в пятый класс, переходим в этом году, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - А я кустики привёз из питомника из Ханты-Мансийска».

Принять участие в «Зелёном рекорде» можно с семьёй, друзьями и коллегами.  Весь необходимый инвентарь можно получить на месте проведения акции.

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