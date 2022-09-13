В субботу, 17 сентября, в Мурманске состоится ежегодная акция «Зелёный рекорд»

«Зелёный рекорд» начнётся в 11 часов. Подробную информацию о площадках можно найти на сайте администрации Мурманска.

Высаживать кусты и деревья будут во всех округах города: в скверах, на территориях школ и детских садов, вдоль дорог. Предпочтение отдается адаптированным к северному климату саженцам. Принять участие в акции сможет любой желающий. Инвентарь и растения для посадки северянам предоставят организаторы.

«Зелёный рекорд» начнётся в 11 часов. Подробную информацию о площадках можно найти на сайте администрации Мурманска.