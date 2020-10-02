В субботу, 3 октября, состоится закрытие мотосезона в Мурманске

Праздничная колонна в этом году проедет из Колы к памятнику Защитникам советского Заполярья по новому маршруту.

Мотозаезд посвящён не только закрытию сезона, но и 455–летию города Колы и 104-й годовщине со дня основания Мурманска. Организатор пробега клуб «Мурман Райдерс».

Сбор участников состоится на центральной площади в Коле в 10 утра. При себе мотоциклистам необходимо иметь документы, медицинские маски и шлемы. Обязательная защита должна быть и у пассажиров. Начало движения праздничной мотоколонны запланировано на 11 часов. В этом году маршрут следования будет новым - от площади имени Миронова в Коле через новую развязку федеральной трассы Р-21 на аэропорт, Восточно-объездную автодорогу, улицу Кооперативную, проспекты Кольский и Ленина, Героев-североморцев, улицы Александрова.

Финиш состоится у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Там байкеры проведут традиционный митинг с возложением цветов. Важно отметить, что в период мотопроезда для обеспечения безопасности дорожного движения с 11.30 до 12.30 будет приостановлено движение всех видов транспорта по маршруту: от проезда Нагорного по проспектам Кольскому, Ленина и Героев-североморцев, а также по улицам Карла Либкнехта, Челюскинцев и Александрова.