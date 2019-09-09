В субботу Мурманск превратился в спортивную столицу

На Кольском мосту состоялся традиционный уже IV международный спортивный фестиваль «Гольфстрим». В нём приняли участие около 15 тысяч северян и гостей города. На многочисленных спортивно-развлекательных площадках каждый мог найти себе развлечение на любой вкус.

С самого утра на Кольском мосту было многолюдно. Одни участвовали в различных соревнованиях и турнирах, другие пришли посмотреть на праздник. Развлечение мог найти себе каждый. Открытие «Гольфстрима» состоялось на сцене левого берега Кольского залива. Эту обязанность с честью взяли на себя главы нашего города и региона.

После официальной церемонии открытия спортивно-культурного праздника организованной колонной по Кольскому мосту проехали мотоциклисты. После стартовали соревнования по роллер спорту, заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья и состоялся традиционный массовый легкоатлетический забег.

В этом соревновании может принять участие каждый, главное, желание. На каждом новом празднике бегунов становится всё больше. Некоторые приходят на Кольский мост компаниями и даже классами.

Пока одни бегали на мосту, другие под ним на многочисленных площадках участвовали в экстремальных соревнованиях. Кто-то, несмотря на холод, переплывал залив, а кто-то играл на суше в волейбол, регби, мини-футбол и преодолевал «Крейзи милю». Впервые на «Гольфстриме» состоялось зрелищное соревнование «Пожарная тяга». Команды профессиональных огнеборцев преодолевали тяжелую полосу препятствий на время.

Это первое в России мероприятие по пожарно-экстремальной-атлетике. Всего в соревновании участвовали 19 команд. Даже пожарные из Санкт-Петербурга приехали показать свою силу.

Финалом праздника стала церемония награждения победителей на площади Пять Углов. Им вручили медали, кубки, дипломы и памятные призы.

Также на сцене состоялся гала-концерт ещё одного творческого фестиваля «Мурманская осень», который удачно завершил этот насыщенный спортивным духом день.

В завершении праздника все его участники стали свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.