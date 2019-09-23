В субботу северяне бежали «Кросс нации»

На старт в Долине Уюта вышли более 4000 человек от мала до велика. О том, что сподвигло мурманчан бежать в холодную дождливую погоду, расскажет Елена Голямина.

Всероссийские соревнования «Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие страны. Жители Мурманской области вышли на старт в Долине уюта уже в 15-й раз. Профессионалы и спортсмены-любители разминаются перед забегом. А школьница Диана Франчук уверена, лучшая разминка -энергичный танец.

Диана Франчук, участница забега: «Потому что я здесь занимаюсь и мне здесь нравится, как бы сказать, это самое лучшее место в мире, я еще обожаю лыжную атлетику и здесь очень весело и этот праздник для меня самый важный в мире».

А вот тех, кто постарше, иногда приходится буквально вытаскивать из дома на пробежку. Девушку Екатерину преодолеть дистанцию 4 километра уговорили подруги.

Юлия, Анна и Екатерина, участницы забега: «Мне угрожали. Просто она сказала, что давайте поучаствуем, почему бы и нет. Сначала мы поучаствовали в Мурманской миле, а тут второе мероприятие, мы решили еще и здесь поучаствовать».

Для участников подготовлено несколько дистанций: стометровка для дошкольников, для ребят постарше и взрослых - 1 километр, 4, 8 и 12.

Алена Овечкина, участница забега: «Мы сегодня собирались вообще на Крейзи мончу, но нас один из участников команды подвел, будем бежать «Кросс нации». 4 километра, решили попробовать с маленькой».

На старт вышли более 4000 северян. Тех, кто стремится к здоровому образу жизни и не боится дождя и холода, поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Удачного старта. 15-й год «Кросс нации» проводится, давайте друг друга не подведем, холодная погода нас не пугает. Северные люди самые мощные и сильные. С праздником, удачи и отличного настроения».

Впервые в 2019 году в рамках «Кросса нации» состоялся цифровой забег, приуроченный к переходу на цифровое телевидение, призы для победителей - приставки и антенны.