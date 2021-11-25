В суд направлено уголовное дело о затоплении дока 82-го судоремонтного завода в Росляково

Напомним, этот важный объект пошёл ко дну в октябре 2018 года, когда проводились ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Северо-Западная транспортная прокуратура считает, что виновник ЧП, во время которого погибли два работника завода, начальник плавучего дока. Его будут судить за нарушение правил безопасности.

По версии следствия, специалист не обеспечил равномерное затопление балластных отсеков дока забортной водой при погружении его с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в акваторию Кольского залива Баренцева моря. Из-за неравномерного гидростатического давления плавучий док ПД-50 получил разрыв корпуса и затонул.

Кроме того, на палубу авианосца упал кран, в связи с чем Министерству обороны был причинён ущерб в сумме около 70 млн рублей.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Мурманска.