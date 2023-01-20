В суд направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Кировска – новоявленных рэкетиров

Они решили воскресить криминальные 90-е и занялись рэкетом. Однако, их преступный план провалился. Теперь пятерка, обвиняемая в похищении людей, рискует лишиться свободы на долгие годы.

В апреле 2020 года преступная группа из пяти ранее судимых граждан в Кировске решила заработать деньги вымогательством. По данным следствия, средь бела дня во дворе по улице Олимпийской они похитили двух человек – предпринимателя и его сотрудника. Мужчин привезли на неизвестную квартиру, заперли там, а потом, угрожая оружием и применяя насилие, требовали деньги.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Мурманской области: «С одного потерпевшего требовали 200 тысяч, с другого 300. Причём на регулярной основе. В совокупности сумма требований достигала 500 тысяч рублей, что соответствует крупному размеру. Потерпевшие под воздействием насилия, которое в отношении них применялось, утратили волю к сопротивлению и высказали согласие на передачу денежных средств».

Спустя сутки заточения, похищенных отпустили за данью и, естественно, те обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело за вымогательство.

Узнав об этом, часть рэкетиров сбежали в другие регионы, но благодаря слаженным оперативным действиям спустя год трое подозреваемых были задержаны.

Евгений Коптяев, заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области: «Год мы собирали улики всевозможные, которые мы можем предоставить следственным органам. Установили место жительство всех. Троих фигурантов задержали непосредственно в местах проживания. Через полгода задержали ещё двоих фигурантов».

Свою вину в похищении людей и вымогательстве подозреваемые отрицают до сих пор, при этом в остальных инкриминируемых преступлениях сознались.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Мурманской области: «Доказательную базу удалось надлежащим образом сформировать при полученных, на наш взгляд, исчерпывающих доказательств их виновности. Это позволило предъявить им обвинение в семи эпизодах преступной деятельности, среди которых похищение человека с отягчающими обстоятельствами, вымогательство в крупном размере, угон автотранспортного средства, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное хранение наркотиков и грабёж».

Таким образом, план разнообразить свою криминальную жизнь новым направлением преступлений у кировской пятерки провалился. Теперь у них будет время подумать, стоит ли продолжать такой образ жизни дальше. А срок отбывания наказания за предъявленные преступления совсем скоро определит суд.