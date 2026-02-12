В сувенирный «Паспорт Полярника» теперь можно поставить новый штамп «Саамские традиции»

Для сувенира «Паспорт Полярника» Туристским информационным центром Мурманской области совместно с Ассоциацией кольских саамов разработан новый штамп.

С 14 февраля в «Паспорте Полярника» туристы и жители региона, которые познакомились с культурой и традициями коренного малочисленного народа Севера, смогу поставить штамп «Саамские традиции». На печати изображён национальный орнамент саамов Кольского полуострова.

Серия штампов для паспорта регулярно пополняется, на сегодня их уже 43. Поставить их можно в разных уголках Кольского полуострова – в офисах Туристского информационного центра или на туристических объектах.

Кроме того, обладателю «Паспорта Полярника» доступны бонусы от партнёров проекта: скидки на туры и проживание в отелях, гастрономические подарки и скидки на обслуживание в ресторанах, специальные цены на билеты на фестивали. Список партнёров постоянно расширяется.