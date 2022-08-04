Телеграм-каналы распространяют информацию о том, что делегация Мурманской области во главе с губернатором попала под обстрел во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику. Это произошло на подходе к зданию театра, где планировалась церемония прощания и гражданская панихида по Ольге Качуре, полковнику Народной милиции ДНР, командиру реактивного артиллерийского дивизиона.

Телеграм-каналы распространяют информацию о том, что делегация Мурманской области во главе с губернатором попала под обстрел во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику.

Это произошло на подходе к зданию театра, где планировалась церемония прощания и гражданская панихида по Ольге Качуре, полковнику Народной милиции ДНР, командиру реактивного артиллерийского дивизиона.

По предварительной информации, среди пострадавших жителей нашего региона нет.

Ранее в телеграм-каналах распространяли информация, что Андрей Чибис приехал на Донбасс, чтобы встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. Губернатор планировал обсудить с ними участие Заполярья в восстановлении мирной жизни на территории республики.

В своём телегарам-канале Андрей Чибис опубликовал короткое видео въезда в Донецк.