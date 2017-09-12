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День за днём с «Арктик-ТВ»12.09.17 19:30

В своих рисунках юные и талантливые мурманчане признались в любви Мурманску

В столице Заполярья завершился XVIII ежегодный конкурс детского рисунка. Из двухсот работ выбрали десятку лучших, которые станут призёрами.  Мурманск глазами детей. Если раньше юные художники, изображая нашу родную столицу Заполярья, чаще обращались к теме Великой Отечественной войны, то сейчас всё больше в сюжетах темы развития региона. Рисуют парки, скверы, любимые места и, конечно же, свою семью и друзей.

От буйства красок на рисунках разбегаются глаза. Выбрать победителей - лучшую десятку – кажется, невозможно. Однако, профессиональное жюри подходят к этому вопросу со всей строгостью и умением.

- Это ярко, это художественное воплощение самого главного и самой главной идеи – любви к своему родному городу, - оценивает сюжет рисунка Елена Ефимова, главный специалист комитета по культуре администрации города Мурманска. - А любовь может заключаться и в том, что они изображают, и в том, как они изображают.

Конкурс проводится уже 18-й год подряд. Традиционно в нём участвуют не только воспитанники художественных школ, но и учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений и даже дошкольники.  По сложившейся традиции лучший рисунок украсит стену ГДЦ «Мередиан». Но в этом году произошли некоторые изменения.

- В этом году качество и уровень работ, представленный на конкурс,  высочайший, по сравнению с предыдущими годами,  - отмечает Тамара Прямикова, заместить председателя Совета депутатов города Мурманска. - Выбрать лучший рисунок было очень сложно. И я, наверное, открою секрет, отмечу, что в этом году жюри решило выставлять не одну картину, как это было традиционно, а  три.

Лучшие работы будут представлены на выставке в детской театральной школе. А награждение участников и победителей состоится накануне дня города Мурманска.

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