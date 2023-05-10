В свой день рождения лётчики авиационного отряда специального назначения Северо-Западного округа Росгвардии отработали сложный пилотаж в Хибинах

Напомним, это подразделение было сформирован в 2014 году на базе заполярной полиции. А в 2016 году вошло в состав нового ведомства.

Росгвардейцы находятся в постоянной готовности, при необходимости лётчики способны в любое время дня и ночи доставить мобильные группы бойцов в любую точку Мурманской области.

В свой день рождения экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 отработали полёты над горной местностью Хибин. В районе горных ущелий экипажи отработали приёмы маневрирования на разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых, в разное время суток, а также провели разведку объектов условного противника с заходом в заданный район для десантирования.

Лётчики выполнили и один из сложнейших элементов тренировочных полётов - посадку на неподготовленную горную площадку. Финальным этапом учений стала отработка практических действий при возникновении нештатных ситуаций в горной местности.

Заместитель командира отряда спецназа авиационный эскадрильи Северо-западного округа Росгвардии: «Полёты в горах отличаются трем, что в горах формируются восходящие и нисходящие потоки. Восходящие формируются на солнечной стороне склонов. Поэтому важно придерживаться именно солнечной стороны».