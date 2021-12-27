Сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают самые мужественные и стойкие – российские спасатели. В честь важного дня в Мурманске провели торжественное мероприятие для сотрудников и ветеранов службы. Тёплые слова также прозвучали в адрес коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Спасатель – одна из самых сложных профессий, требующая не только физической, но и психологической выносливости. В свой профессиональный праздник сотрудники спасательных служб принимают поздравления.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасатель – такая профессия, когда человек принимает те решения, от которых зависит судьба другого человека, останется он в живых или не останется, можно спасти или нельзя. На самом деле, далеко не каждый способен на это».

Наши северные спасатели способны – в этом точно не стоит сомневаться. В 2021 году, как и прежде, чрезвычайные службы Мурманской области круглосуточно находились на страже безопасности жителей региона.

Руслан Назаров, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области: «Если вам будут говорить, что пожарный, спасатель не боится, то, наверное, это будет глупость и неправда. Каждый из нас каждый день, выходя в огонь, либо реагируя на ДТП или чрезвычайную ситуацию, всегда боится, есть определенный страх. Вот побороть его, с гордостью выйти, со здравым умом и холодным сердцем – это задача номер один!».

В этот день не стоит забывать и тех людей, которые приходят на помощь нуждающимся без специального костюма, оборудования и образования. Николай Тихомиров – один из них.

На Абрам-Мысе в Мурманске произошёл пожар, в квартире находились трое детей. Они оказались заперты дома на замок, их ждала верная смерть, однако, Николай, проходивший мимо, увидел в окне 5-го этажа дым, зовущих на помощь детей и немедленно бросился на помощь. Сегодня он получил медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Николай Тихомиров, неравнодушный житель Заполярья: «Мне кажется, любой бы спас на моём месте».

Его пример доказывает, что желание стать спасателем – это состояние человека, движение его души.