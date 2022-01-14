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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.22 19:30

В Свято-Троицком Феодоритовом Кольском монастыре дома трудников заметно преобразились после ремонта фасада

Теперь здание хорошо смотрится даже с Кольского проспекта.

В Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре, несмотря на кажущееся умиротворение и тишину, редко царит спокойствие. Подворье большое - работы всегда много: надо снег убрать, печь истопить. Сейчас здесь живут более 20 трудников. У каждого своя непростая судьба и история.

Владимир Ляшко, послушник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря: «Проблема была большая, он употреблял наркотики, бывший моряк. Но он пришел сюда и трудится, не буду называть его имени. И все они стараются по мере слабых сил изменить свою жизнь к лучшему».

Кроме текущих забот трудники смогли своими силами за пару месяцев завершить ремонт дома. Здание расположено фасадом на Кольский проспект, оно долгое время портило вид пошарпанными стенами. Теперь постояльцам будет гораздо комфортнее отдыхать.

Что же касается жизни духовной, далекой от мирских забот, то сейчас идёт период Святок и постепенная подготовка к большому церковному торжеству – Крещению. Люди верят, что вода, собранная во время праздника, способна лечить от различных заболеваний, также православные традиционно будут окунаться в водоёмы.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского  мужского монастыря: «Традиция предполагает окунание в воду, это можно совершать, но есть такое заблуждение, что человеку прощаются все грехи. Это не так. Их можно очистить только исповедью, только это таинство преображает душу человека».

Священнослужители также напоминают, что купаться в иордани рекомендуется не всем, а только тем, кому позволяет физическое состояние и крепкое здоровье.

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