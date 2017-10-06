В связи с празднованием дня города в Мурманске перекроют почти все центральные улицы

Свободное движение будет организовано по улице Шмидта. Также от припаркованных автомобилей освободят дворы, прилегающие к центральной площади областного центра.

С полуночи и до 22 часов 7 октября движение и парковка автомобилей будут запрещены по улицам Ленинградской и Коминтерна - от дома № 5 до улицы Профсоюзов, а также на площади перед гостиницей «Меридиан». Перекроют и улицу Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 12 до 22 часов. С 9 до 12 часов 7 октября частично перекроют движение по улицам Марата и Генерала Журбы. С 9 до 13 - по Профсоюзов - от Пушкинской до Коминтерна.

В течение дня периодически будут останавливать движение на отдельных участках проспекта Ленина. Также с полуночи до половины первого от автомобилей освободят стоянку возле Детской театральной школы.

Подробную информацию по ограничению движения в Мурманске 7 октября можно увидеть на сайте городской администрации в разделе «Вниманию водителей».