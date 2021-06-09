54 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 32), в Апатитах (+ 9), в Мончегорске (+ 5).

В связи с ростом заболеваемости в Мурманской области увеличивается коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. В ходе заседания оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что ситуация становится напряженной, в том числе из-за того, что многие пренебрегают ношением масок. Если в ближайшую неделю не будут заметны изменения с точки зрения усиления качества контроля таких малых ограничений, то вполне возможно, что будет рассмотрен вопрос по введению постепенных ограничений на территории региона.