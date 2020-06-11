День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.20 19:30
В связи с высокой пожароопасностью в Мурманской области ограничено пребывание людей в лесах
Эти меры продлятся до 16 июня, сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии.
Ограничения касаются не только нахождения граждан в лесах, но и въезда в них транспортных средств, а также проведения определенных видов работ на территории лесничеств.
Минприроды напоминает, что неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесу и на участках, примыкающих к ним, преследуется по закону. В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефонам: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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