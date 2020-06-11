В связи с высокой пожароопасностью в Мурманской области ограничено пребывание людей в лесах

Эти меры продлятся до 16 июня, сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Ограничения касаются не только нахождения граждан в лесах, но и въезда в них транспортных средств, а также проведения определенных видов работ на территории лесничеств.

Минприроды напоминает, что неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесу и на участках, примыкающих к ним, преследуется по закону. В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить по телефонам: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31